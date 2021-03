A Cortina d’Ampezzo la VIII edizione della Winter Race 2021

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Se pensate che nelle competizioni d’automobilismo vinca sempre il più veloce, siete in errore. Intorno alle fine degli anni ’70, infatti, cominciarono a prendere piede le cosiddette gare di regolarità, avrete sentito certamente parlare della più famosa Mille Miglia. Sfida di coraggio e passione, precisione ingegneristica. Pilota e copilota nel ruolo di navigatore, entrano in simbiosi assoluta coordinati alla vettura con cui gareggiano al centesimo di secondo, perché è questa l’unità di misura utilizzata dai giudici di gara per valutare l’equipaggio migliore.