A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5 (Di lunedì 15 marzo 2021) A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2021 in onda il lunedì e il giovedì sera su Canale 5? Ve lo diciamo subito: l’orario esatto è tra le 21,20 e le 21,30 sia del lunedì sia del giovedì sera. Ogni puntata andrà in onda fino alle ore 1 della notte. La durata di ogni puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è quindi di circa 3 ore e 30. Di seguito la probabile programmazione per il reality di Canale 5: Prima puntata: lunedì 15 marzo 2021 Seconda puntata: giovedì 18 marzo 2021 Terza puntata: lunedì 22 marzo 2021 Quarta puntata: giovedì 25 marzo 2021 Quinta puntata: lunedì 29 marzo ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) A che oradeiinil lunedì e il giovedì sera su5? Ve lo diciamo subito:esatto è tra le 21,20 e le 21,30 sia del lunedì sia del giovedì sera. Ogni puntata andrà infino alle ore 1notte. La durata di ogni puntata deldeiè quindi di circa 3 ore e 30. Di seguito la probabile programmazione per il reality di5: Prima puntata: lunedì 15 marzoSecpuntata: giovedì 18 marzoTerza puntata: lunedì 22 marzoQuarta puntata: giovedì 25 marzoQuinta puntata: lunedì 29 marzo ...

Advertising

GassmanGassmann : I verdi in Germania al 31% primo partito dove si è votato! Chi in Italia non capisce ora,che la grande battaglia pe… - matteorenzi : Il #PianoVaccini del Generale Figliuolo è una svolta importante per il Paese. Meglio tardi che mai. Ora recuperiamo… - ricpuglisi : Giornalisti, politici e commentatori hanno seminato TERRORISMO MEDIATICO sul Covid per mesi. E ora ci si stupisce… - Trippio_Quappio : Ora: si può reagire in 2 modi: 1) O si conclude che è veramente meglio ognuno per sé (ma come?Tutti paesi a questa… - teresapizzuto5 : RT @GassmanGassmann: #15Marzo dieci anni di guerra in Siria. Quelli che soffrono di più sono i giovani ed i bambini. Una intera generazione… -