A Burger King arrivano pollo e burger vegetali che sanno di carne | ecco cosa cambia per l’ambiente

Burger King è il primo brand della ristorazione organizzata in Italia a scommettere sulle proteine vegetali: da martedì 16 marzo in tutti gli oltre 200 ristoranti in Italia sarà possibile ordinare burger e nuggets di «pollo» plant based. Cosa sono? Prodotti di origine completamente vegetale ma che sanno di carne, anzi, pare proprio sia quasi imbossibile riconoscerli dagli «originali». Ma il passo, oltre al gusto, è importante: dopo Rebel Whopper®, il primo burger vegetale lanciato l'anno scorso, racconta la scelta e volontà dell'azienda di procedere su una strada che parla (anche) di sostenibilità. Ce lo ha raccontato qui Alessandro Lazzaroni, General Manager di Burger King Restaurants Italia.

