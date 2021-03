“500mila vaccinazioni al giorno Vinceremo questa sfida” | la determinazione di Figliuolo a ‘Che tempo che fa’

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Generale Francescoha parlato ache fa‘ del piano vaccini, rilasciando le sue opinioni e facendo capire che l’approccio sui vaccini è cambiato: “La situazione è, dobbiamo accelerare. Dobbiamo farealper poter far sì che entro settembre si arrivi ad almeno l’80% degli italiani vaccinati”. LEGGI ANCHE => Chi è il Generale, nuovo commissario straordinario per il Covid? Il commissario all’emergenza Covid-19 ha parlato, inoltre, su cosa si può migliorare: “Vedo che è stato recepito il problema dei caregiver delle persone con disabilità e devono essere vaccinati quelli che si occupano di queste persone”. Quindi, sulle dosi inutilizzate: “Voglio approfondire la ...

Advertising

MatteoRichetti : Finalmente un cambio di passo. 500mila vaccinazioni al giorno e copertura dell’80% entro la fine dell’estate. Con i… - lucianonobili : 'Il nuovo piano serve al #cambiodipasso: 500mila vaccinazioni al giorno e neanche una dose sprecata”. Davvero rassi… - sole24ore : Dalle 500mila vaccinazioni al giorno ai contributi immediati per le chiusure, gli obiettivi a breve del governo Dra… - EzioMorassutti : RT @lucianonobili: 'Il nuovo piano serve al #cambiodipasso: 500mila vaccinazioni al giorno e neanche una dose sprecata”. Davvero rassicuran… - PaoloIvanoCucce : RT @lucianonobili: 'Il nuovo piano serve al #cambiodipasso: 500mila vaccinazioni al giorno e neanche una dose sprecata”. Davvero rassicuran… -

Ultime Notizie dalla rete : 500mila vaccinazioni

Il Sole 24 ORE

Dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente. C'è squilibrio tra le varie regioni, alcune arrivano anche a 100 - 150mila, altre no, il mio compito è quello di ...Ora il piano del generale Figliuolo prevedeal giorno, ma non contempla i problemi legati alle consegne dei vaccini e al rifiuto di una parte della popolazione a vaccinarsi. Se ...Numeri assolutamente gestibili per una vaccinazione rapida delle lavoratrici e dei lavoratori domestici, dunque, se consideriamo che l’obiettivo a breve termine nel nostro Paese è di somministrare ...aggiungendo che si punta a raggiungere le 500 mila vaccinazioni al giorno ad aprile e ad uniformare la campagna nelle varie Regioni, che ad oggi mostrano una grande variabilità. "Il mio compito sarà ...