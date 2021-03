17 marzo 2021: l’unità nazionale data da “ritrovare”. Il rischio che venga snobbata di nuovo (Di lunedì 15 marzo 2021) Viviamo di date e di ricorrenze. Tra giornate celebrative, nazionali e internazionali, sono la bellezza di trentotto, a cui vanno aggiunte le canoniche feste religiose. Si spazia dalle solennità civili (come la data del Ricordo degli istriani, fiumani e dalmati) a quelle “celebrative” (ricomprese tra la Giornata nazionale della Bandiera e la memoria dell’abbattimento del muro di Berlino), passando per la giornata nazionale degli stati vegetativi, quella dell’epilessia e la giornata per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un po’ troppo per riuscire a dare la giusta importanza ad avvenimenti e a condizioni assolutamente rispettabili, ma a dir poco disorganiche. Si giunge perfino a date plurime (con rischio duplicazione) come il prossimo 17 marzo, Giornata dell’unità ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Viviamo di date e di ricorrenze. Tra giornate celebrative, nazionali e internazionali, sono la bellezza di trentotto, a cui vanno aggiunte le canoniche feste religiose. Si spazia dalle solennità civili (come ladel Ricordo degli istriani, fiumani e dalmati) a quelle “celebrative” (ricomprese tra la Giornatadella Bandiera e la memoria dell’abbattimento del muro di Berlino), passando per la giornatadegli stati vegetativi, quella dell’epilessia e la giornata per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un po’ troppo per riuscire a dare la giusta importanza ad avvenimenti e a condizioni assolutamente rispettabili, ma a dir poco disorganiche. Si giunge perfino a date plurime (conduplicazione) come il prossimo 17, Giornata del...

Advertising

Palazzo_Chigi : Pubblicate sul sito del Governo le #FAQ relative alle misure per fronteggiare la diffusione del #Covid19 in vigore… - repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - NicolaPorro : ?? Il #lockdown smontato dal giornale unico del virus, la #Gelmini che parla come #Speranza, #Letta incoronato dal P… - gisselleromeroo : RT @rolandorodi: Marzo 2020 Marzo 2021 - ekuonews : Teramo, Carovana della prevenzione della salute femminile: il 17 marzo approda in Piazza Martiri -