160esimo anniversario dell' Unità nazionale | Ankon nostra dona una targa alla città

(Di lunedì 15 marzo 2021) L'associazione culturale, neldel 17 marzo organizza l'iniziativa Ancona Marche Italia 160° articolata in sette eventi in calendario da marzo a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 160esimo anniversario

AnconaToday

L'associazione culturale Ankon nostra, neldell'Unità nazionale del 17 marzo organizza l'iniziativa Ancona Marche Italia 160° articolata in sette eventi in calendario da marzo a luglio 2021. Tra gli eventi ce n'è uno ...A causa dell'emergenza sanitaria l'inaugurazione è stata rinviata, Covid permettendo, al 6 giugno, neldella morte del Conte, ma il taglio del nastro ci sarà lo stesso. Saranno ...Una messa per celebrare san Giuseppe lavoratore, patrono degli artigiani. Viterbo - La celebrazione si svolgerà venerdì 19 marzo alle 18 nella chiesa dei Santi Valentino e Ilario ...Sarà una cerimonia a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti contagio da covid 19, senza pubblico a causa della zona rossa che coinvolge San Miniato, quella per celebrare il 160esimo anniversario ...