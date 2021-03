15 marzo: 3.214 tamponi molecolari, 369 nuovi contagi (Di lunedì 15 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.214 tamponi molecolari sono stati rilevati 369 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’11,48%. Sono inoltre 444 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi (6,53%). I decessi registrati sono 17, i ricoveri nelle terapie intensive sono 70 mentre quelli in altri reparti risultano essere 532. I decessi complessivamente ammontano a 3.027, con la seguente suddivisione territoriale: 671 a Trieste, 1.543 a Udine, 608 a Pordenone e 205 a Gorizia. I totalmente guariti sono 66.574, i clinicamente guariti 2.506, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 13.836. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 86.545 persone con la seguente suddivisione territoriale: 16.109 a Trieste, 41.223 a ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.214sono stati rilevati 369con una percentuale di positività dell’11,48%. Sono inoltre 444 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi (6,53%). I decessi registrati sono 17, i ricoveri nelle terapie intensive sono 70 mentre quelli in altri reparti risultano essere 532. I decessi complessivamente ammontano a 3.027, con la seguente suddivisione territoriale: 671 a Trieste, 1.543 a Udine, 608 a Pordenone e 205 a Gorizia. I totalmente guariti sono 66.574, i clinicamente guariti 2.506, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 13.836. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 86.545 persone con la seguente suddivisione territoriale: 16.109 a Trieste, 41.223 a ...

