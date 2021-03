Zona rossa e decreto, Gelmini: “Regole rigorose ma servono” (Di domenica 14 marzo 2021) Le misure e le restrizioni previste dal nuovo decreto anti Covid, che fanno entrare l’Italia in Zona rossa e Zona arancione da domani, “sono rigorose ma servono”. Lo dice Mariastella Gelmini, ministra azzurra degli Affari regionali e delle Autonomie, in un’intervista al Corriere della Sera. “Purtroppo l’Rt ha superato l’1 in tutto il Paese, venerdì abbiamo contato 27 mila nuovi contagi e quasi 400 morti. Senza misure così rigorose, fra due settimane ci saremmo ritrovati con 40 mila casi al giorno e il doppio delle vittime. Il governo non ha potuto fare altro che prendere atto, con rapidità, del drammatico impatto delle varanti”, sottolinea Gelmini. Rispondendo alla domanda sulla fine che ha fatto la destra che voleva riaprire ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Le misure e le restrizioni previste dal nuovoanti Covid, che fanno entrare l’Italia inarancione da domani, “sonoma”. Lo dice Mariastella, ministra azzurra degli Affari regionali e delle Autonomie, in un’intervista al Corriere della Sera. “Purtroppo l’Rt ha superato l’1 in tutto il Paese, venerdì abbiamo contato 27 mila nuovi contagi e quasi 400 morti. Senza misure così, fra due settimane ci saremmo ritrovati con 40 mila casi al giorno e il doppio delle vittime. Il governo non ha potuto fare altro che prendere atto, con rapidità, del drammatico impatto delle varanti”, sottolinea. Rispondendo alla domanda sulla fine che ha fatto la destra che voleva riaprire ...

