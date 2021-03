Zona rossa da oggi per 11 regioni, regole: cosa si può fare (Di lunedì 15 marzo 2021) Zona rossa per 11 regioni da oggi, con nuove regole per arginare la diffusione del coronavirus e divieti per Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, la Provincia autonoma di Trento. La stretta, nella giornata in cui entra in vigore anche il decreto covid di marzo 2021 varato dal governo, è legato alle ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel quadro caratterizzato dall’indice Rt in Italia a 1.16 secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. La Zona rossa scatta dopo una giornata in cui la Lombardia ha registrato 4.334 nuovi contagi, il Lazio ne ha messi a referto 1.812 (900 a Roma), L’Emilia Romagna ne ha segnalati 3.023, la Campania ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021)per 11da, con nuoveper arginare la diffusione del coronavirus e divieti per Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, la Provincia autonoma di Trento. La stretta, nella giornata in cui entra in vigore anche il decreto covid di marzo 2021 varato dal governo, è legato alle ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel quadro caratterizzato dall’indice Rt in Italia a 1.16 secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. Lascatta dopo una giornata in cui la Lombardia ha registrato 4.334 nuovi contagi, il Lazio ne ha messi a referto 1.812 (900 a Roma), L’Emilia Romagna ne ha segnalati 3.023, la Campania ...

