Zazzaroni | «Spettacolo indegno in Serie A Si rischia di far saltare tutto»

Ivan Zazzaroni duro contro la stagione di Serie A in corso. Il direttore del Corriere dello Sport commenta lo strano campionato Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta la stagione di Serie A. «I nostri presidenti continuano a scontrarsi su tutto. Sui soldi delle tv, sui fondi, sui protocolli, perfino sulle date del calendario. Lo Spettacolo è indegno. L'ennesimo rinvio di Juve-Napoli, che ha indotto la Roma a ribellarsi, rientra tra le assurdità di questa intollerabile stagione. La stagione delle Asl, dei ricorsi, di un campionato che rischia seriamente di non chiudersi».

