Zara Larsson licenzia il suo direttore creativo per colpa degli screenshot pubblicati da Azealia Banks (Di domenica 14 marzo 2021) Azealia Banks nuovamente al centro di un dramma, ma questa volta non centrano animali riesumati o strani riti magici. La rapper ha lasciato il suo fidanzato Ryder Ripps (direttore creativo di Zara Larsson) e l’ha accusato di: essere aggressivo, averla registrata a sua insaputa, ricattarla con un video privato e di averla minacciata per varie ragioni. Come ciliegina sulla torta, la Banks ha anche condiviso pubblicamente delle conversazioni private in cui il suo ex derideva la sua datrice di lavoro, Zara Larsson. La cantante di Lush Life è sbottata su Instagram e ha fatto capire di voler licenziare Ryder: “Non Azealia Banks che pubblica una conversazione con il mio ... Leggi su biccy (Di domenica 14 marzo 2021)nuovamente al centro di un dramma, ma questa volta non centrano animali riesumati o strani riti magici. La rapper ha lasciato il suo fidanzato Ryder Ripps (di) e l’ha accusato di: essere aggressivo, averla registrata a sua insaputa, ricattarla con un video privato e di averla minacciata per varie ragioni. Come ciliegina sulla torta, laha anche condiviso pubblicamente delle conversazioni private in cui il suo ex derideva la sua datrice di lavoro,. La cantante di Lush Life è sbottata su Instagram e ha fatto capire di volerre Ryder: “Nonche pubblica una conversazione con il mio ...

