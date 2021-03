Zangrillo e Burioni attaccano le cure domiciliari errate. Il cortisone preso subito è dannoso (Di domenica 14 marzo 2021) Il Giornale riprende l’allarme lanciato ieri dal professor Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, che aveva scritto su Twitter «La maggioranza degli accessi Covid 19 in pronto soccorso sono causati da terapie domiciliari assenti o sbagliate. Per l’abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l’Italia va in rosso». Poco dopo è arrivato il sostegno anche di Roberto Burioni, Professore Ordinario Microbiologia e Virologia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Vita-Salute San Raffaele «Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma addirittura pericolose. Nelle fasi iniziali di Covid-19 il cortisone è controindicato». L’abuso di medicine, prescritte dai medici di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Il Giornale riprende l’allarme lanciato ieri dal professor, primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, che aveva scritto su Twitter «La maggioranza degli accessi Covid 19 in pronto soccorso sono causati da terapieassenti o sbagliate. Per l’abbandono del paziente e ilalla prima linea di febbre, l’Italia va in rosso». Poco dopo è arrivato il sostegno anche di Roberto, Professore Ordinario Microbiologia e Virologia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Vita-Salute San Raffaele «Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma addirittura pericolose. Nelle fasi iniziali di Covid-19 ilè controindicato». L’abuso di medicine, prescritte dai medici di ...

