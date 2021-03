Woody Allen: la sua donazione rifiutata da Julie Menin, candidata per New York (Di domenica 14 marzo 2021) Woody Allen e sua moglie Soon-Yi Previn hanno donato mille dollari alla campagna di Julie Menin, candidata a un ruolo nel consiglio cittadino di New York: la donazione, però, è stata rifiutata Woody Allen e sua moglie Soon-Yi Previn hanno deciso di fare una donazione di mille dollari a favore della campagna politica di Julie Menin, candidata a un posto nel consiglio cittadino dell'Upper East Side di New York. La donazione, tuttavia, è stata rifiutata dalla candidata. Non è una novità che, in seguito alla distribuzione della docu-serie Allen v. Farrow da parte di HBO, il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 marzo 2021)e sua moglie Soon-Yi Previn hanno donato mille dollari alla campagna dia un ruolo nel consiglio cittadino di New: la, però, è statae sua moglie Soon-Yi Previn hanno deciso di fare unadi mille dollari a favore della campagna politica dia un posto nel consiglio cittadino dell'Upper East Side di New. La, tuttavia, è statadalla. Non è una novità che, in seguito alla distribuzione della docu-seriev. Farrow da parte di HBO, il ...

