William e Kate | l’omaggio dei figli a Lady Diana per la Festa della mamma

In occasione della Festa della mamma William e Kate hanno pubblicato dei disegni e delle lettere realizzati dai loro tre bambini George, Charlotte e Louis. Ma la destinataria dei dolci messaggi non è la Duchessa: i piccoli hanno voluto ricordare la nonna Diana, scomparsa 24 anni fa. I disegni e le letterine scritte a mano dai principini sono stati condivisi dal profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge, e sono stati accompagnati da un messaggio molto toccante: Anche quest'anno la Festa della mamma sarà diversa. Molti di noi sono separati dai loro cari, ma non vedono l'ora che arrivi un momento in un futuro non troppo lontano in cui potranno abbracciare di nuovo le proprie madri. Ma per coloro che stanno ...

