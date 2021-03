Volley femminile, Finale Coppa Italia 2021. Sfida infinita tra Conegliano e Novara (Di domenica 14 marzo 2021) Il gettone è nella fessura e la giostra è pronta a partire: due settimane, che potrebbero diventare quasi due mesi di Sfida infinita tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Conegliano, scattano da Rimini con la Finale che vale il primo trofeo del 2021, la Coppa Italia. Poi dalla prossima settimana sarà la volta della doppia Sfida che vale la Finale di Champions League a Verona e magari anche della Finale per lo scudetto, visto che Novara e Conegliano sono arrivate ai primi due posti della regular season. Inutile dire che nella Sfida che andrà in scena all’RDS Stadium (destinato ad ospitare tutta la Nations League tra poco più di due mesi) c’è una grande ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il gettone è nella fessura e la giostra è pronta a partire: due settimane, che potrebbero diventare quasi due mesi ditra Igor Gorgonzolae Imoco, scattano da Rimini con lache vale il primo trofeo del, la. Poi dalla prossima settimana sarà la volta della doppiache vale ladi Champions League a Verona e magari anche dellaper lo scudetto, visto chesono arrivate ai primi due posti della regular season. Inutile dire che nellache andrà in scena all’RDS Stadium (destinato ad ospitare tutta la Nations League tra poco più di due mesi) c’è una grande ...

