Volkswagen | azienda in crisi | in Germania a rischio 5 mila posti di lavoro

(Di domenica 14 marzo 2021) Il Covid ha colpito duramente, tra i vari settori, anche quello dell’auto. Nelle ultime ore il quotidiano tedesco Handesblatt ha diffuso la notizia di imminenti licenziamenti alla, una delle più grandi case automobilistiche al mondo. L’obiettivo dell’, secondo le ricostruzioni, sarebbe quello di abbassare i costi del 5% entro il 2023 liberando così risorse per i veicoli elettrici. A farne le spese dovrebbero essere circa 5dipendenti. Nel dicembre 2020 laaveva annunciato di voler raggiungere un accordo con i sindacati entro la fine di marzo 2021 per abbassare i costi del 5% entro il 2023 liberando così risorse per i veicoli elettrici. Adesso l’avrebbe deciso di tagliare altri 5diin ...

