Vlahovic, una tripletta che vale tre punti alla Fiorentina e +9 al Fantacalcio… (Di domenica 14 marzo 2021) Protagonista assoluto della vittoria della Fiorentina in casa del Benevento per 4-1, Dusan Vlahovic con la tripletta messa a segno ieri al Ciro Vigorito ha raggiunto quota 12 reti nel campionato in corso. L’attaccante serbo è il primo 2000 ad arrivare in doppia cifra e a realizzare una tripletta nella serie A 2020/2021. Prima di lui c’era riuscito solo Kulusevski, nella passata stagione con la maglia del Parma. Quanto alle triplette realizzate in questo campionato, Vlahovic è solo il terzo calciatore a riuscirci:: quest’anno, infatti, erano riusciti nell’impresa solo Henrikh Mkhitaryan, lo scorso 8 Novembre in Roma-Genoa, e Lautaro Martinez, dell’Inter, contro il Crotone. Numeri e statistiche che inorgogliscono, chiaramente, Vlahovic che nel post partita, però, ha esultato anche per ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Protagonista assoluto della vittoria dellain casa del Benevento per 4-1, Dusancon lamessa a segno ieri al Ciro Vigorito ha raggiunto quota 12 reti nel campionato in corso. L’attaccante serbo è il primo 2000 ad arrivare in doppia cifra e a realizzare unanella serie A 2020/2021. Prima di lui c’era riuscito solo Kulusevski, nella passata stagione con la maglia del Parma. Quanto alle triplette realizzate in questo campionato,è solo il terzo calciatore a riuscirci:: quest’anno, infatti, erano riusciti nell’impresa solo Henrikh Mkhitaryan, lo scorso 8 Novembre in Roma-Genoa, e Lautaro Martinez, dell’Inter, contro il Crotone. Numeri e statistiche che inorgogliscono, chiaramente,che nel post partita, però, ha esultato anche per ...

