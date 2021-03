VIDEO F1 | Valtteri Bottas | “Passi avanti | siamo sulla strada giusta”

(Di domenica 14 marzo 2021)è ottimista in vista del Mondiale 2021. Il finnico di casa Mercedes ha mostrato la sua soddisfazione ai microfoni della massima formula al termine delle tre giornate che precedono il Mondiale 2021. Il compagno di box del britannico Lewis Hamilton è convinto che nella giornata odierna ci sia stato un miglioramento rispetto alla prima giornata di attività nel deserto di Manama.ritiene che si può migliorare, consapevole di aver perso tempo venerdì mattina. Ricordiamo infatti che il finlandese non ha potuto effettuare le prime quattro ore di attività del week-end in seguito ad un danno al cambio. Foto LM-LPS/DPPI/Antonin Vincent

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Valtteri

] - Chiuso il secondo giorno di test in Bahrain con il miglior tempo diBottas, tornato in auge dopo i problemi al cambio nel day - 1. Sesta la Ferrari con Charles Leclerc. In caso di ...... il numero 208 della piattaforma satellitare: garantita dunque anche la diretta streamingdi ... Nonostante la Mercedes abbia confermato la coppia composta da Lewis Hamilton eBottas, le ...Valtteri Bottas è ottimista in vista del Mondiale 2021. Il finnico di casa Mercedes ha mostrato la sua soddisfazione ai microfoni della massima formula al termine delle tre giornate che precedono il M ...Video: Il weekend di PokerstarsNews ... Mercedes, invece, si trova a far fronte a una situazione tutt'altro che attesa alla vigilia di questi test. Valtteri Bottas sembra aver trovato la quadra, ...