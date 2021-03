Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 19:30 (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZO 2021 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA CASSIA DOVE PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE DISAGIO ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA ALTEZZA FRATTOCCHIE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SI RALLENTA IN DIREZIONE EUR ALTEZZA TOR DE CENCI CAMBIAMO ARGOMENTO IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI, LUNEDì 15 MARZO LA Regione Lazio ENTRA IN ZONA ROSSA: SONO VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA CASSIA DOVE PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE DISAGIO ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA ALTEZZA FRATTOCCHIE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SI RALLENTA IN DIREZIONE EUR ALTEZZA TOR DE CENCI CAMBIAMO ARGOMENTO IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI, LUNEDì 15 MARZO LAENTRA IN ZONA ROSSA: SONO VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Covid, la foto simbolo della ristoratrice disperata: 'Sono senza lacrime e senza più dignità' ... baristi e fornitori ha bloccato un tratto dell'autostrada Napoli - Roma per manifestare contro le restrizioni del governo, creando disagi alla viabilità. I manifestanti hanno incrociato le braccia e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 03 - 2021 ore 17:30 SI SEGNALANO INFATTI CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE ROMA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE MENTRE SULLA A1 ...

Covid, la foto simbolo della ristoratrice disperata: 'Sono senza lacrime e senza più dignità' ... baristi e fornitori ha bloccato un tratto dell'autostrada Napoli - Roma per manifestare contro le restrizioni del governo, creando disagi alla viabilità. I manifestanti hanno incrociato le braccia e ...