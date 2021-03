Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 07:30 (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZO 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE VENTOTENE-FORMIA DELLE 7.45 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, DA DOMANI 15 MARZO LA Regione Lazio E’ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE; CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; SOSPESI INOLTRE IN TUTTA LA Regione I COLLEGAMENTI SCOLASTICI E IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEEE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE VENTOTENE-FORMIA DELLE 7.45 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, DA DOMANI 15 MARZO LAE’ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE; CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; SOSPESI INOLTRE IN TUTTA LAI COLLEGAMENTI SCOLASTICI E IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEEE ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico