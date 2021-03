Vertenza ex Blutec. Sostegno della Ugl metalmeccanici Sicilia alla richiesta di convocazione al Mise avanzata dal presidente della Regione Musumeci (Di domenica 14 marzo 2021) “Sosteniamo con forza la richiesta inviata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, per un incontro sulla crisi dell’ex Blutec di Termini Imerese e del suo indotto.” E’ il commento del segretario aggiunto nazionale, nonchè regionale per la Sicilia, Angelo Mazzeo della Ugl metalmeccanici, che ricorda come nei giorni ... L'articolo UGL Sicilia. Leggi su uglsicilia (Di domenica 14 marzo 2021) “Sosteniamo con forza lainviata dalna, Nello, al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, per un incontro sulla crisi dell’exdi Termini Imerese e del suo indotto.” E’ il commento del segretario aggiunto nazionale, nonchè regionale per la, Angelo MazzeoUgl, che ricorda come nei giorni ... L'articolo UGL

Advertising

GiornaleLORA : Vertenza ex Blutec. Sostegno della Ugl metalmeccanici Sicilia alla richiesta di convocazione al Mise avanzata dal p… - aldolicata : Vertenza ex Blutec. Sostegno della Ugl metalmeccanici Sicilia alla richiesta di convocazione al Mise avanzata dal p… - CampobelloNews : Vertenza ex Blutec. Sostegno della Ugl metalmeccanici Sicilia alla richiesta di convocazione al Mise avanzata dal p… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #Blutec Termini Imerese, vertenza bloccata Mastrosimone #Fiom Sicilia: rischio di licenziamento e di crollo dell'economia… - GiuliaAngelax : RT @fiomnet: ???? #Blutec Termini Imerese, vertenza bloccata Mastrosimone #Fiom Sicilia: rischio di licenziamento e di crollo dell'economia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Blutec Vertenza ex Blutec - Convocazione al Mise, Ugl: 'Sinergia per dare risposte a 1000 siciliani in attesa di lavoro.' Sosteniamo con forza la richiesta inviata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti , per un incontro sulla crisi dell'ex Blutec di Termini Imerese e del suo indotto.' E' il commento del segretario aggiunto nazionale, nonchè regionale per la Sicilia , Angelo Mazzeo della Ugl metalmeccanici, che ricorda come nei giorni ...

Blutec: protesta stamani davanti la presidenza della regione. ...sottolinea Mastrosimone - per velocizzare la trattazione della vertenza e giungere quanto prima a soluzioni concrete di reindustralizzazione che garantiscano il futuro sia dei dipendenti della Blutec ...

Vertenza Blutec, operai si incatenano davanti Palazzo d’Orleans (FOTO) BlogSicilia.it Amazon vuole l’area industriale di Termini Imerese, ancora in bilico il destino degli operai Blutec L’ipotesi Amazon per l’ex Fiat di Termini Imerese Le voci si rincorrono da settimane ma adesso è il Manifesto a confermarlo: Amazon, il colosso di Seattle fondato da Jeff Bezos, ...

La maledizione degli ex Fiat, comprati e venduti da imprenditori «mordi e fuggi» A giugno scade la cassa integrazione per quasi mille operai, oltre c’è il baratro. Del progetto industriale Smart city group da 200 milioni di euro si sono perse le tracce. Il silenzio dei commissari ...

Sosteniamo con forza la richiesta inviata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti , per un incontro sulla crisi dell'exdi Termini Imerese e del suo indotto.' E' il commento del segretario aggiunto nazionale, nonchè regionale per la Sicilia , Angelo Mazzeo della Ugl metalmeccanici, che ricorda come nei giorni ......sottolinea Mastrosimone - per velocizzare la trattazione dellae giungere quanto prima a soluzioni concrete di reindustralizzazione che garantiscano il futuro sia dei dipendenti della...L’ipotesi Amazon per l’ex Fiat di Termini Imerese Le voci si rincorrono da settimane ma adesso è il Manifesto a confermarlo: Amazon, il colosso di Seattle fondato da Jeff Bezos, ...A giugno scade la cassa integrazione per quasi mille operai, oltre c’è il baratro. Del progetto industriale Smart city group da 200 milioni di euro si sono perse le tracce. Il silenzio dei commissari ...