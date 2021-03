Verona, interesse del Betis per Empereur: la situazione (Di domenica 14 marzo 2021) C’è da registrare un forte interesse da parte del Betis per per Alan Empereur dell’Hellas Verona in prestito al Palmeiras Secondo quanto riferito da Sportitalia, c’è da registrare un forte interesse da parte del Betis per per Alan Empereur dell’Hellas Verona in prestito al Palmeiras. Ogni eventuale trattativa è però complicata dal fatto che la squadra brasiliana ha un’opzione da un milione di euro per l’acquisto del difensore da esercitare entro la fine di maggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) C’è da registrare un forteda parte delper per Alandell’Hellasin prestito al Palmeiras Secondo quanto riferito da Sportitalia, c’è da registrare un forteda parte delper per Alandell’Hellasin prestito al Palmeiras. Ogni eventuale trattativa è però complicata dal fatto che la squadra brasiliana ha un’opzione da un milione di euro per l’acquisto del difensore da esercitare entro la fine di maggio. Leggi su Calcionews24.com

