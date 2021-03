Vela | al circolo Posillipo l’appassionante weekend di regate

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella scia di Luna Rossa, in una rinnovata voglia di vento e di mare, torna la grandenel golfo di Napoli, con la III Selezione nazionale Laser che, appena conclusasi con l’organizzazione delNautico, ha registrato un vero record di timonieri iscritti provenienti da tutta la Campania. Sono stati infatti ben 80 i velisti che hanno animato la due giorni disul palcoscenico del golfo napoletano, giudicato da tutti i migliori velisti lo stadio del vento più bello e più tecnico del mondo. Tre le classi Laser in gara, la Standard, la Radial e la 4.7. Al buon vento del 13 marzo, in cui sono state disputate due prove molto tecniche, si è contrapposta la giornata del 14 marzo con vento forte a raffiche e mare formato, che ha visto la flotta in acqua confrontarsi ...