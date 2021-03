Vangelo di domenica 14 marzo | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di domenica 14 marzo 2021) E tu, ci vuoi andare in Paradiso? Gesù ci ha detto come si fa: devi credere in lui, devi rispettarlo, amarlo, devi portarlo agli altri, non altro. Riflessioni dide LadiIldi oggi è di una profondità sconcertante. Ci parla senza mezzi termini, in modo diretto ed esplicito: “Dio L'articolo proviene da Ladi

Advertising

padrebernales : Un piccolo pezzo di Vangelo 14 marzo 2021•Domenica IV Quaresima #Quaresima2021 #VangelodelGiorno #MessaDelGiorno - S_Giovani_Mfvi : ALZARE LO SGUARDO. Ogni domenica un assistente locale della GIFRA (San Martino) prepara un commento al Vangelo dell… - donciucci : Dio opera nei giorni drammatici della storia proprio dove non immaginiamo (Ciro) e negli infiniti gesti di amore gr… - RelazioneDio : ll commento al #Vangelo di p. Gaetano Piccolo sj, insieme ai canti gregoriani nella IV Domenica di Quaresima:… - toscanatoday : I pensieri della domenica di Don Luigi: la salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domenica

Da qui prende senso l'invito che la Chiesa rivolge in questa: 'Rallegrati […]. ... Avete ricevuto la gioia del: che Dio ci ha amato a tal punto da dare il suo Figlio per noi. E ...Ora, da quella scena clamorosa e sovversiva si passa a unintimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima ...La messa nella basilica, celebrata come sempre con poche persone all’altare della Cattedra, è stata una occasione per conoscere lo stile liturgico delle Filippine a cominciare dalla processione inizia ...Il brano di Vangelo di questa domenica di Quaresima appartiene al dialogo tra Gesù e Nicodemo che ci viene riportato nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. In esso troviamo questa rivelazione: “Dio ...