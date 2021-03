Valentino Rossi si è vaccinato in Qatar (Di domenica 14 marzo 2021) Valentino Rossi vaccinato, la conferma arriva dallo stesso pilota. Lo ha fatto in Qatar, in occasione dei test a Losail. Tra due settimane partirà la MotoGp, precisamente il 28 Marzo, al Losail International Circuit. Questi sono giorni di test per i vari piloti, che cercano di capire le proprie moto, tra cui Valentino Rossi. L’ultima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 14 marzo 2021), la conferma arriva dallo stesso pilota. Lo ha fatto in, in occasione dei test a Losail. Tra due settimane partirà la MotoGp, precisamente il 28 Marzo, al Losail International Circuit. Questi sono giorni di test per i vari piloti, che cercano di capire le proprie moto, tra cui. L’ultima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Valentino Rossi, Alex Rins e Matteo Flamigni, telemetrista del Dottore, parlano di come una vettura di Formula 1… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi all'esordio con Petronas: 'Bello iniziare una nuova avventura, ero molto gasato' ?? @motogp… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Nel team atmosfera più rilassata, si sta bene' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - herethereisyou : RT @LanWangKlytia: I think us Italian should mass email Valentino Rossi and ask him to bring Yibo to C'è posta per te - infoitsport : MotoGP: Valentino Rossi in costante crescita al debutto con Petronas nei Test di Losail. Indicazioni positive in vi… -