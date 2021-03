Valentina Ferragni incrocia le gambe e fa sognare: “Il mio posto preferito”- FOTO (Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Ferragni si gode l’ultima domenica di “libera uscita” in giro per Milano. L’influencer svela poi il suo angolo preferito della city. Valentina Ferragni si gode la sua Milano prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 marzo 2021)si gode l’ultima domenica di “libera uscita” in giro per Milano. L’influencer svela poi il suo angolodella city.si gode la sua Milano prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Liizard4 : @stelladigiulias Anche per Valentina Ferragni ci ha messo molto.. ed erano solo orecchini.. ma il lavoro è pazzesco… - Laly87495016 : @Mery66019406 Anche Valentina Ferragni la segue parecchio e mette spesso il like. Mi sa che è un po' una di noi ?? - melissatredicii : @gsstanaccount @Fedez valentina ferragni usa usa il suo filtro ahahh - inomniapparatus : Gli orecchini di Valentina Ferragni sono bruttissimi scusate - offerteoggi : Nata e cresciuta in una famiglia di donne che si sono sempre sostenute a vicenda, Valentina Ferragni celebra la Gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni 'Ha un glaucoma all'occhio'. Chiara Ferragni, è lei stessa a comunicare la brutta notizia. Fan in apprensione Da Vittoria e Valeria, passando per Valentina e qualcuno ha anche azzardato Venere. Che poi lo ... il secondo posto raggiunto e le accuse rivolte alla Ferragni di aver condizionato il televoto all'...

Valentina Ferragni divina a letto. La fotocopia di Chiara. Vero? ... sono dolcissimi La sorellina di Chiara Ferragni è bellissima e assomiglia sempre di più a lei. ... Nella didascalia Valentina scrive:' Oggi la primavera è nell'aria e mi sento super romantica con la ...

Chiara e Valentina Ferragni, gli auguri alla sorella Francesca Mediaset Play Chiara e Valentina Ferragni, gli auguri alla sorella Francesca Si sa le sorelle Ferragni sono legatissime. E per il compleanno di Francesca sia Valentina che Chiara hanno voluto far arrivare alla sorella tutto il loro amore. "Buon compleanno Francesca. Averti al ...

Chiara Ferragni, il retroscena su Sanremo: “Fedez avrebbe abbandonato la gara” Adesso Chiara è in attesa della loro seconda figlia e siamo davvero agli sgoccioli, così tanto che in tanti temevano che partorisse durante la settimana di Sanremo. Chiara Ferragni, il retroscena su S ...

Da Vittoria e Valeria, passando pere qualcuno ha anche azzardato Venere. Che poi lo ... il secondo posto raggiunto e le accuse rivolte alladi aver condizionato il televoto all'...... sono dolcissimi La sorellina di Chiaraè bellissima e assomiglia sempre di più a lei. ... Nella didascaliascrive:' Oggi la primavera è nell'aria e mi sento super romantica con la ...Si sa le sorelle Ferragni sono legatissime. E per il compleanno di Francesca sia Valentina che Chiara hanno voluto far arrivare alla sorella tutto il loro amore. "Buon compleanno Francesca. Averti al ...Adesso Chiara è in attesa della loro seconda figlia e siamo davvero agli sgoccioli, così tanto che in tanti temevano che partorisse durante la settimana di Sanremo. Chiara Ferragni, il retroscena su S ...