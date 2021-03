Vaccino, Toti: “Valuteremo di renderlo obbligatorio per il personale sanitario” (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “In un reparto dell’ospedale San Martino, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con diversi pazienti positivi al Covid. Un ennesimo campanello d’allarme che ci spinge a un’importante e urgente riflessione sull’opportunità di rendere obbligatorio il vaccino per medici, infermieri, operatori e personale sanitario. Oggi, con più di 100 mila morti in Italia a causa della pandemia, sapere che qualcuno che ricopre un ruolo così importante nella lotta al virus, pur potendo vaccinarsi sceglie di non farlo, rappresenta un problema in più che avremmo preferito evitare e di cui il Governo dovrebbe farsi carico. Ma visto che non si va verso questa direzione, ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di intervenire con una legge regionale per obbligare questa categoria a vaccinarsi. Chi fa questo lavoro e rifiuta di proteggere se stesso con il vaccino di fatto non protegge i pazienti di cui dovrebbe prendersi cura. E questo non è accettabile”. Così scrive il Presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. Leggi su dire (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “In un reparto dell’ospedale San Martino, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con diversi pazienti positivi al Covid. Un ennesimo campanello d’allarme che ci spinge a un’importante e urgente riflessione sull’opportunità di rendere obbligatorio il vaccino per medici, infermieri, operatori e personale sanitario. Oggi, con più di 100 mila morti in Italia a causa della pandemia, sapere che qualcuno che ricopre un ruolo così importante nella lotta al virus, pur potendo vaccinarsi sceglie di non farlo, rappresenta un problema in più che avremmo preferito evitare e di cui il Governo dovrebbe farsi carico. Ma visto che non si va verso questa direzione, ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di intervenire con una legge regionale per obbligare questa categoria a vaccinarsi. Chi fa questo lavoro e rifiuta di proteggere se stesso con il vaccino di fatto non protegge i pazienti di cui dovrebbe prendersi cura. E questo non è accettabile”. Così scrive il Presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

Advertising

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - fattoquotidiano : VACCINO ANTI-COVID La Liguria vaccina con lentezza, Toti vuole coinvolgere la sanità privata - Bianca34874951 : RT @riktroiani: La #Liguria valuta di introdurre per legge l'obbligatorietà del #vaccino anti #covid per il personale sanitario. Lo annunc… - GattoTheCat : RT @lavitaeyes27: Vaccino, a Genova infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge per obbl… - lavitaeyes27 : Vaccino, a Genova infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge pe… -