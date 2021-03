Vaccino Sputnik, lo Zenit offre una dose a chi si reca allo stadio – VIDEO (Di domenica 14 marzo 2021) Vaccino Sputnik, il club di calcio russo dello Zenit San Pietroburgo offre una dose di Vaccino a chi acquista i biglietti per le partite allo stadio Getty ImagesIniziativa incoraggiante quella dello Zenit San Pietroburgo, il club russo ha deciso di offrire una dose di Vaccino Sputnik a chi comprerà i biglietti per le partite interne alla Gazprom Arena. L’iniziativa è già fruibile per tutti i tifosi maggiorenni che così avranno la possibilità di vaccinarsi proprio all’interno dell’impianto. Il progetto, da come si evince da un comunicato ufficiale del club, proseguirà fino all’ultimo match interno dello Zenit: il 2 maggio. Il club invita i tifosi di ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 marzo 2021), il club di calcio russo delloSan Pietroburgounadia chi acquista i biglietti per le partiteGetty ImagesIniziativa incoraggiante quella delloSan Pietroburgo, il club russo ha deciso di offrire unadia chi comprerà i biglietti per le partite interne alla Gazprom Arena. L’iniziativa è già fruibile per tutti i tifosi maggiorenni che così avranno la possibilità di vaccinarsi proprio all’interno dell’impianto. Il progetto, da come si evince da un comunicato ufficiale del club, proseguirà fino all’ultimo match interno dello: il 2 maggio. Il club invita i tifosi di ...

