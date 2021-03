Vaccino, insegnante in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale: vaccinata con AstraZeneca (Di domenica 14 marzo 2021) Francesca Galici Una giovane insegnante di 37 anni è in gravissime condizioni per un'emorragia cerebrale: aveva ricevuto poche ore prima il Vaccino AstraZeneca Ancora un caso di grave malore dopo la somministrazione del Vaccino. La procura di Gela ha ha sequestrato le cartelle cliniche relative a una insegnante 37enne gelese, che da ieri è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Elia. La giovane insegnante è stata portata in ospedale dopo aver accusato un fortissimo mal di testa, accompagnato da uno stato confusionale che ha messo in allarme i suoi contatti. Da quanto risulta, la ragazza ha ricevuto la dose di Vaccino ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Francesca Galici Una giovanedi 37 anni è inssimeper un': aveva ricevuto poche ore prima ilAncora un caso di grave malore dopo la somministrazione del. La procura di Gela ha ha sequestrato le cartelle cliniche relative a una37enne gelese, che da ieri è ricoverata inssime all'ospedale Sant'Elia. La giovaneè stata portata in ospedale dopo aver accusato un fortissimo mal di testa, accompagnato da uno stato confusionale che ha messo in allarme i suoi contatti. Da quanto risulta, la ragazza ha ricevuto la dose di...

LaStampa : AstraZeneca, un altro caso in Sicilia dopo il vaccino: in gravi condizioni un’insegnante di 37 anni - RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - repubblica : Insegnante morta, l'autopsia rivela: non è stato il vaccino contro il Covid 19 a ucciderla: Annamaria Mantile sareb… - Carlo_A_Macc : RT @sabrimaggioni: Covid: insegnante di 37 anni ricoverata in gravissime condizioni x una emorragia cerebrale una settimana dopo somministr… - FabioMz1979 : RT @RobertoBurioni: Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici riportano… -