Vaccino | docente morto | Piemonte riprende somministrazioni Astrazeneca

(Di domenica 14 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – Sono riprese regolarmente inledi, dopo la sospensione precauzionale di un paio d'orefinalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all'insegnante biellese deceduto. Il lotto è stato individuato e proseguono ora regolarmente ledi vacciniappartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell'Aifa e della Commissionese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione.(ITALPRESS).

Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - MediasetTgcom24 : Docente morto a Biella, il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca #covid - ladyrosmarino : RT @ultimenotizie: Il #Piemonte ha sospeso la somministrazione del vaccino #AstraZeneca dopo la morte di una docente della provincia di Bie… - quartobloccoRo : RT @Lucyaglam: Volevo fare un applauso al #Piemonte che ha deciso di vederci chiaro e ha sospeso il vaccino ASTRA ZENECA , dopo la morte… -

TORINO (ITALPRESS) – Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale di un paio d'ore finalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all'insegnante biellese deceduto. Il lotto è stato individuato e proseguono ora regolarmente le vaccinazioni con vaccini appartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell'Aifa e della Commissione per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata. ULTIMA ORA: E' stato individuato il lotto su cui effettuare gli accertamenti, riprenderanno regolarmente le vaccinazioni con i lotti differenti. A seguito della morte, avvenuta ...