Vaccino | docente morto | Piemonte riprende somministrazioni Astrazeneca

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - MediasetTgcom24 : Docente morto a Biella, il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca #covid - A_n_n_a__A : RT @ultimenotizie: Il #Piemonte ha sospeso la somministrazione del vaccino #AstraZeneca dopo la morte di una docente della provincia di Bie… - DocenteCarla : RT @Lucyaglam: Volevo fare un applauso al #Piemonte che ha deciso di vederci chiaro e ha sospeso il vaccino ASTRA ZENECA , dopo la morte… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino docente

Il lotto delAstrazeneca che stamattina il Piemonte ha bloccato dopo il decesso di undi Biella appena immunizzato, è stato somministrato a diversi insegnanti molisani durante la settimana. E ora, ...limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte ilsomministrato aldeceduto nelle scorse ore a Biella, la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca in Piemonte. Lo precisa il commissario dell Area giuridico - amministrativa dell ...Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale di un paio d’ore... Scopri di più ...Era stato sottoposto al vaccino Astrazeneca prima di sentirsi male. A poche ore dalla notizia della sua scomparsa Rai3 ha raggiunto il sindaco Enrico Moggio per intervistarlo L’uomo morto a Biella ...