Vaccino | Di Maio | “Acceleriamo | da aprile 500mila somministrazioni al giorno”

(Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Acceleriamo subito con il piano di vaccinazione per riuscire a mettere in sicurezza tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi. Ci siamo dovuti scontrare con le case farmaceutiche che in alcuni casi non hanno rispettato i contratti, ma ci siamo fatti sentire alzando la voce e bloccando l’export dei vaccini all’estero. Adesso parliamo con una voce unica a livello europeo”. Cosi’ il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

...con la sua succursale brianzola potrebbe produrre fra dieci mesi diverse milioni di dosi di vaccino. "Giuseppe Conte è stata la più grande intuizione politica di Luigi Di Maio e per me è stato..." Nessun dubbio sulla validità del vaccino AstraZeneca, nonostante il lotto ritirato anche in Italia. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Ci siamo dovuti scontrare con le case farmaceutiche che in alcuni casi non hanno rispettato i contratti, ma ci siamo fatti sentire..." Il direttore sportivo della Yamaha Maio Meregalli ha fatto un bilancio della situazione ed è volato in Qatar per farsi somministrare il vaccino contro il Covid ed essere pronto per il via del campionato.