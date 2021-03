Vaccino Covid | un’altra categoria avrà la priorità | la novità

(Di domenica 14 marzo 2021) Continuano i cambi in corsa per il piano somministrazione del. Il nuovo Commissario all’emergenza Figliuolo ha annunciato importanti. Continuano leche coinvolgono il piano vaccinale. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - GiovanniToti : In un reparto del @SanMartino_Ge, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con pazien… - Starskytw : Io appena possibile mi vaccinerò, anche perché preferisco 'rischiare' qualcosa con il vaccino che rischiare tutto c… - sc_kleene : @FelipeKarmelo Hai problemi cardiaci, risulti positivo a un tampone senza avere sintomi, ti annullano tutte le visi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Ad aprile inizierà ad arrivare Johnson e Johnson, unmonodose, con circa 25 milioni di dosi ... Ma a determinare la vittoria sulsarà il ruolo dei cittadini. "Faremo tutto quello che ...Figliuolo dice basta allo spreco di dosi: 'Chiunque passa va vaccinato'Leggi anche > Non è la D'Urso, il dolore di Mirko Casadei per la morte di papà Raoul: «Non era stato ancora chiamato per il vaccino anti covid» In collegamento con lo studio di Fabio Fazio a Che tempo ...Fonti del commissariato all'emergenza sottolineano che anche eventuali ulteriori riduzioni di AstraZeneca potranno essere compensate da un incremento della produzione promesso da Pfizer-Biontech ...