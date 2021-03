Vaccino Covid, Toti dopo caso infermiera: Liguria valuta obbligo per personale sanitario (Di domenica 14 marzo 2021) La Regione Liguria sta valutando di rendere obbligatorio per legge il Vaccino anti-Covid per il personale sanitario. Ad annunciarlo è stato il governatore Giovanni Toti dopo il caso del cluster di variante inglese scoppiato all'ospedale San Martino di Genova, dove è stata trovata positiva anche un'infermiera che non aveva accettato di sottoporsi alla vaccinazione (Covid: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 marzo 2021) La Regionestando di rendere obbligatorio per legge ilanti-per il. Ad annunciarlo è stato il governatore Giovanniildel cluster di variante inglese scoppiato all'ospedale San Martino di Genova, dove è stata trovata positiva anche un'che non aveva accettato di sottoporsi alla vaccinazione (: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Advertising

Giorgiolaporta : Se muori di infarto ma hai il covid vieni conteggiato come vittima del virus; se fai il vaccino e muori dopo due or… - GiovanniToti : In un reparto del @SanMartino_Ge, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con pazien… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - alessiodca7 : RT @comitatoliberta: Giuseppe Morabito, professore di 61 anni, aveva ricevuto il preparato contro il Covid di AstraZeneca lo scorso 3 marzo… - francabaratella : @PoliticaPerJedi @s_margiotta Ultimi interventi di Bassetti perfetti, comprese rassicurazioni su Astrazeneca. Sul… -