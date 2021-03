Vaccino Covid, Figliuolo: “Basta buttare le dosi, vaccinare chi passa” (Di domenica 14 marzo 2021) "Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) "Voglio approfondire la questione dellebuttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunqueva vaccinato. Questo bisogna fare". L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - GiovanniToti : In un reparto del @SanMartino_Ge, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con pazien… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il Commissario per l'emergenza #Covid - AngeloTani : RT @RobertoBurioni: nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vaccine… -