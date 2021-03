Vaccino covid, Burioni: “Subito legge per obbligo sanitari” (Di domenica 14 marzo 2021) “Un sanitario che non si vaccina non può continuare a lavorare. Chiedo che il presidente Draghi domattina faccia un decreto legge per chiarire che tutti i sanitari, negli ospedali e nella Rsa, devono essere vaccinati. Ci vuole una legge”. Il professor Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa, sottolinea la necessità di una legge che preveda l’obbligo di vaccinazione -nel caso specifico contro il coronavirus- per i sanitari. Il tema d’attualità è la sicurezza del Vaccino AstraZeneca dopo una serie di segnalazioni relative ad eventi avversi. “Abbiamo una tendenza innata che ci porta a mettere due cose, che accadono una dopo l’altra, in una relazione di causa-effetto. Alcune persone, anche 10-12 giorno le vaccinazioni, hanno avuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) “Uno che non si vaccina non può continuare a lavorare. Chiedo che il presidente Draghi domattina faccia un decretoper chiarire che tutti i, negli ospedali e nella Rsa, devono essere vaccinati. Ci vuole una”. Il professor Roberto, ospite di Che tempo che fa, sottolinea la necessità di unache preveda l’di vaccinazione -nel caso specifico contro il coronavirus- per i. Il tema d’attualità è la sicurezza delAstraZeneca dopo una serie di segnalazioni relative ad eventi avversi. “Abbiamo una tendenza innata che ci porta a mettere due cose, che accadono una dopo l’altra, in una relazione di causa-effetto. Alcune persone, anche 10-12 giorno le vaccinazioni, hanno avuto ...

