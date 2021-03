Vaccino AstraZeneca, Sileri: “Mi vaccinerei senza alcun dubbio” (Di domenica 14 marzo 2021) "Stiamo vedendo l'aurora dopo una notte lunga un anno". Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, analizza così la situazione in Italia, mentre la campagna di vaccinazione contro il coronavirus procede in attesa di un'accelerazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) "Stiamo vedendo l'aurora dopo una notte lunga un anno". Pierpaolo, viceministro alla Salute, analizza così la situazione in Italia, mentre la campagna di vaccinazione contro il coronavirus procede in attesa di un'accelerazione. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca Professore morto dopo il vaccino, il Piemonte sospende Astrazeneca ... Antonio Rinaudo, ha disposto l'immediata sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per accertamenti sul lotto coinvolto. È stata subito convocata la ...

In Piemonte sospensione temporanea del vaccino Astrazeneca A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell'Area giuridico - amministrativa dell'Unità di crisi della ...

Vaccino Astra Zeneca, casi di rinuncia tra docenti e ATA. Gli esperti, “è sicuro” Orizzonte Scuola Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte Il vaccino anti Covid di AstraZeneca sospeso in Piemonte. A seguito della morte, avvenuta a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa ...

Morto un docente, sospesa precauzionalmente la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Piemonte CUNEO CRONACA - Dalla Regione: "A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di sabato 13 era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa deg ...

