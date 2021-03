Vaccino | AstraZeneca rassicura | “Nessun rischio per embolia e trombosi”

(Di domenica 14 marzo 2021) In una nota ufficiale l’aziendaspecifica che il“non ha mostrato evidenza di un aumento deldipolmonare evenosa profonda”. JUSTIN TALLIS/AFP via Getty ImagesDopo che in Danimarca e Austria alcuni pazienti hanno registrato casi diin seguito alla somministrazione delAstraZenica, l’aziendala popolazione europea sui possibili effetti collaterali del siero anti-Covid. Leggi anche ->, nuovo allarme dell’Ema: “Può provocare gravi allergie”, effetti collaterali:In una nota ufficiale, l’azienda AstraZenaca mette a tacere il clamore ...

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - katrinyanuo : RT @Mr_Ozymandias: Questa cosa che solo ed esclusivamente il vaccino AstraZeneca possa dare reazioni avverse è ridicola. - valedest93 : RT @GiovaQuez: Aifa: “I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Il Messaggero

Arriva la voce di. 'Un'attenta revisione di tutti i dati di sicurezza disponibili di oltre 17 milioni di persone vaccinate in Ue e UK con ilCovid - 19non ha mostrato evidenza di un aumento del rischio di embolia polmonare, trombosi venosa profonda (TVP) o trombocitopenia , in qualsiasi fascia di età, sesso, lotto o in ...'La revisione dei dati di oltre 17 milioni di persone vaccinate con ilnon ha mostrato aumenti di rischio embolia polmonare, trombosi venosa profonda o trombocitopenia'. Covid e ...Milano, 14 mar. (LaPresse) - "La sicurezza delle persone sarà sempre al primo posto. La società sta monitorando attentamente questo problema, ma le prove ...Milano, 14 mar. (LaPresse) – “In termini di qualità, non ci sono problemi confermati relativi a ogni lotto del nostro vaccino utilizzato in Europa ... Così in una nota di AstraZeneca dopo le polemiche ...