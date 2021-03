Vaccino Astrazeneca, morti due docenti: regione sospende la somministrazione in via precauzionale (Di domenica 14 marzo 2021) In Piemonte è stato deciso di sospendere la somministrazione del Vaccino Astrazeneca, limitatamente al lotto ABV5811, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui sabato era stato inoculato il siero. morti due docenti Si tratta di un docente di musica di Biella Sandro Tognatti, 58 anni insegnante di claruinetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 marzo 2021) In Piemonte è stato deciso dire ladel, limitatamente al lotto ABV5811, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui sabato era stato inoculato il siero.dueSi tratta di un docente di musica di Biella Sandro Tognatti, 58 anni insegnante di claruinetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

