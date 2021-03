Vaccino AstraZeneca, il Piemonte sospende le somministrazioni da un lotto sospetto. Verifiche in corso dopo la morte di un insegnante di Biella (Di domenica 14 marzo 2021) Nuovi guai per AstraZeneca. A seguito della morte di un uomo a cui era stato somministrato ieri il Vaccino anti-Coronavirus dall’azienda anglo-svedese, la Regione Piemonte ha deciso di sospendere con effetto immediato su tutto il territorio regionale la somministrazione delle dosi provenienti da un lotto sospetto (ABV5811) e non più di tutti i lotti, come era stato deciso in un primo momento. «Si tratta di un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso», commenta l’assessore della Sanità della Regione, Luigi Genesio Icardi. «A oggi in Piemonte – aggiunge Icardi – non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini». Si ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Nuovi guai per. A seguito delladi un uomo a cui era stato somministrato ieri ilanti-Coronavirus dall’azienda anglo-svedese, la Regioneha deciso dire con effetto immediato su tutto il territorio regionale la somministrazione delle dosi provenienti da un(ABV5811) e non più di tutti i lotti, come era stato deciso in un primo momento. «Si tratta di un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso», commenta l’assessore della Sanità della Regione, Luigi Genesio Icardi. «A oggi in– aggiunge Icardi – non era mai stata segnalata nessuna criticità particolarela somministrazione dei vaccini». Si ...

