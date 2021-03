Vaccino AstraZeneca, anche il Piemonte sospende la somministrazione (Di domenica 14 marzo 2021) anche il Piemonte ha sospeso la somministrazione del Vaccino di AstraZeneca: “Un atto di estrema prudenza” Continua la polemica intorno al Vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. A seguito della morte di un docente avvenuta nelle scorse ore a Biella, anche il Piemonte ha deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del farmaco. Ad L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 marzo 2021)ilha sospeso ladeldi: “Un atto di estrema prudenza” Continua la polemica intorno alanti Covid prodotto da. A seguito della morte di un docente avvenuta nelle scorse ore a Biella,ilha deciso dire in via precauzionale ladel farmaco. Ad L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - RafVitale79 : RT @fleinaudi: #Astrazeneca #Vaccino Qualcuno in questo Paese si rende conto di cosa questa notizia voglia dire ? Iscritti nel registro de… - gpf70sax : RT @MinutemanItaly: Occhio, Carabinieri in panico “Continuano a pervenire al SIM Carabinieri un numero consistente di segnalazioni che vedo… -