Vaccino anti - Covid, Ue: Pfizer produce di più, centreremo gli obiettivi (Di domenica 14 marzo 2021) L'Ue sarà in grado di centrare i suoi obiettivi di vaccinazione in questo trimestre nonostante i ritardi di AstraZeneca nelle consegne, poiché Pfizer sta producendo più velocemente del previsto: lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) L'Ue sarà in grado di centrare i suoidi vaccinazione in questo trimestre nonostante i ritardi di AstraZeneca nelle consegne, poichéstando più velocemente del previsto: lo ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - rtl1025 : ????Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco #Aifa al vaccino dell'azienda #JohnsonAndJohnson per l'autorizzazion… - fanpage : Il vaccino monodose #JohnsonAndJohnson è stato approvato. - Federcucciola : RT @ultimenotizie: Il #Piemonte ha sospeso la somministrazione del vaccino #AstraZeneca dopo la morte di una docente della provincia di Bie… - crazybalzano : @eligio68 @BzBroono @lucianocapone “L’Agenzia europea per i medicinali fornirà un aggiornamento nel momento in cui… -