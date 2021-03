Vaccini, in Italia 180 mila somministrazioni in 24 ore. Oltre 6 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 1.968.796 le persone a cui è stata somministrata la prima e la seconda dose di vaccino contro il Coronavirus. In aumento di 46.724 rispetto all’aggiornamento di ieri. In quasi due mesi e mezzo di campagna vaccinale, le somministrazioni totali hanno superato quota 6 milioni. Per l’esattezza, stando all’ultimo report diffuso sul portale governativo di riferimento, sono 6.610.347. Soltanto oggi sono state somministrate 180 mila dosi di vaccino. Tra le categorie più fragili, che prima delle altre hanno diritto a ricevere il farmaco, la distribuzione delle dosi disponibili è arrivata a questo punto: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.704.026 Personale non sanitario: 1.082.419 Ospiti di strutture residenziali: 474.365 Over 80: 1.555.013 Forze ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 1.968.796 lea cui è stata somministrata la prima e la secondadi vaccino contro il Coronavirus. In aumento di 46.724 rispetto all’aggiornamento di ieri. In quasi due mesi e mezzo di campagna vaccinale, letotalisuperato quota 6. Per l’esattezza, stando all’ultimo report diffuso sul portale governativo di riferimento, sono 6.610.347. Soltanto oggi sono state somministrate 180dosi di vaccino. Tra le categorie più fragili, che prima delle altrediritto a ricevere il farmaco, la distribuzione delle dosi disponibili è arrivata a questo punto: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.704.026 Personale non sanitario: 1.082.419 Ospiti di strutture residenziali: 474.365 Over 80: 1.555.013 Forze ...

Advertising

TeresaBellanova : Finalmente abbiamo un Piano Vaccini. Adesso il cambio di passo che abbiamo sempre sollecitato, sottolineando più e… - ItaliaViva : Finalmente l'Italia ha un piano vaccini degno di questo nome, con obbiettivi concreti, totale trasparenza, e chiare… - matteosalvinimi : ...e ai pasticci di Arcuri, giustamente allontanato. Produrre vaccini e farmaci in Italia, accelerare su terapie do… - HDEddie75 : RT @fdragoni: Alla #AssembleaPD #Letta avrebbe giustificato l'ennesimo fallimento de #Leuropa (stavolta sui vaccini) attribuendo la respons… - seanmcmurphy : RT @elisaserafini: In Italia serve una campagna che spieghi principi della #statistica, per capire concetti economici, sociali e scientific… -