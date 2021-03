Vaccini, alleanza tra Biontech e altre 13 aziende per accelerare la produzione. Aifa rassicura su AstraZeneca (Di domenica 14 marzo 2021) alleanza tra Biontech e altre 13 aziende per accelerare la produzione dei Vaccini. Nessun problema in Italia con AstraZeneca. ROMA – alleanza tra Biontech e altre 13 aziende per accelerare la produzione dei Vaccini. Come riportato dal Corriere della Sera, l’azienda tedesca ha trovato un’intesa con altre multinazionali (tra cui Novartis, Merck e Sanofi) per aumentare le dosi disponibili in tutto il mondo. L’obiettivo resta quello di produrre oltre due miliardi di Vaccini Pfizer nel 2021. Un cambio di passo fondamentale per sopperire alle mancanze di AstraZeneca e far ritornare i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021)tra13perladei. Nessun problema in Italia con. ROMA –tra13perladei. Come riportato dal Corriere della Sera, l’azienda tedesca ha trovato un’intesa conmultinazionali (tra cui Novartis, Merck e Sanofi) per aumentare le dosi disponibili in tutto il mondo. L’obiettivo resta quello di produrre oltre due miliardi diPfizer nel 2021. Un cambio di passo fondamentale per sopperire alle mancanze die far ritornare i ...

