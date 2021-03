Vaccini a disabili e caregiver, ma le famiglie sono ormai annientate (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo trepida attesa e fermenti di reti associative e parti sociali, finalmente sono arrivate le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”. Si stabilisce che saranno vaccinate subito le persone con disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) definite disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 e familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto, quindi anche delle badanti. Attualmente è in fase di completamento la fase 1, definita ora come quella delle categorie a “elevata fragilità: persone estremamente vulnerabili; disabilità grave”. Non ho la competenza per entrare nel merito tecnico della vaccinazione o delle scelte o della gestione. Mi limito invece a semplificare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo trepida attesa e fermenti di reti associative e parti sociali, finalmentearrivate le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”. Si stabilisce che saranno vaccinate subito le persone contà (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) definitegravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 e familiari conviventi eche forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto, quindi anche delle badanti. Attualmente è in fase di completamento la fase 1, definita ora come quella delle categorie a “elevata fragilità: persone estremamente vulnerabili;tà grave”. Non ho la competenza per entrare nel merito tecnico della vaccinazione o delle scelte o della gestione. Mi limito invece a semplificare la ...

