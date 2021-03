Uto Ughi | Prigioniero del mio violino | con cui combatto ogni giorno

(Di domenica 14 marzo 2021) Alla fine dell’incontro chiedo al Maestro Utose può farmi vedere i suoi due violini. Sono di tale valore che avevo fantasticato li custodisse in casa militarmente, invece eccoli qui, in una custodia semirigida nera, appoggiata accanto al divano: “Questo è un Guarnieri del Gesù del 1744, uno degli ultimi che Guarnieri ha prodotto. Quest’altro, invece, è uno Stradivari del 1701 chiamato ‘Kreutzer’ perché appartenne a Rodolphe Kreutzer, il violinista a cui Beethoven dedicò la famosa Sonata. Sono entrambi della grande scuola di liuteria di Cremona, ma sono due violini molto diversi tra loro. In pittura lo Stradivari assomiglierebbe a un quadro di Giotto, a un affresco di Raffaello, al Beato Angelico. Il Guarnieri invece avrebbe le tinte scure e misteriose di Vermeer, di Rembrandt, di Caravaggio. Si potrebbe dire che uno è l’Apollineo, l’altro il Dionisiaco”. La ...

Alla fine dell'incontro chiedo al Maestrose può farmi vedere i suoi due violini. Sono di tale valore che avevo fantasticato li custodisse in casa militarmente, invece eccoli qui, in una custodia semirigida nera, appoggiata accanto ...Conclude l'evento, moderato da Padre Enzo Fortunato, il violinista. "Ogni piazza - ha spiegato padre Enzo Fortunato - sarà caratterizzata da parole povere che sono: semplici, perché ...Intervista al Maestro Uto Ughi: "Mi esercito, con la disciplina di un atleta, per raggiungere la libertà di non dovermi più preoccupare delle note che suono sul violino e tentare di avvicinarmi alla v ...Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Giovedì 4 marzo, alle 18.30 ad Alviano, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà l'in ...