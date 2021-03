Uno scatto per la natura: al via il concorso fotografico (Di domenica 14 marzo 2021) Il ministero della Transizione ecologica in cerca di giovani fotografi per raccontare l’ambiente con il concorso Uno scatto per la natura Al via il concorso fotografico “Uno scatto per la natura”, che invita giovani fotografi a raccontare l’ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo: sensibilizzare gli under30 sui temi della natura e raccontare un patrimonio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 14 marzo 2021) Il ministero della Transizione ecologica in cerca di giovani fotografi per raccontare l’ambiente con ilUnoper laAl via il“Unoper la”, che invita giovani fotografi a raccontare l’ambiente con un propriooriginale. Obiettivo: sensibilizzare gli under30 sui temi dellae raccontare un patrimonio… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

poliziadistato : Uno scatto al tramonto sui cieli di Roma dopo una giornata di addestramento per i nostri piloti del #RepartoVolo… - eziomauro : Pd-Zingaretti dopo l’atto d’accusa deve dare battaglia fino in fondo, se non vuole ridurre uno scatto politico a un… - Claudiano1979 : RT @andreastonazzi: @Adnkronos Ogni volta che c'è da cambiare colore compaiono gli stessi servizi, le stesse foto, fare un servizio sui mez… - baffi65 : RT @francofontana43: Le dimission “operose” di Zingaretti: a giudicare dagli effetti, più che uno scatto di nervi è uno scatto di reni: sc… - OPaiano : RT @francofontana43: Le dimission “operose” di Zingaretti: a giudicare dagli effetti, più che uno scatto di nervi è uno scatto di reni: sc… -