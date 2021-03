Una Vita, anticipazioni 15 marzo: Ursula minaccia ancora Genoveva, ma lei la caccia (Di domenica 14 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 15 marzo: tra i protagonisti della puntata di domani, ci saranno ancora Ursula e Genoveva … Una Vita, anticipazioni 15 marzo: Ursula avverte Genoveva che potrebbe raccontare a tutti di Alfredo, ma lei non cede al ricatto Ursula minaccia nuovamente Genoveva, questa volta dicendole che potrebbe svelare a tutto il quartiere, che è stata lei a far uccidere il suo defunto marito, Alfredo Bryce. Tuttavia la Salmeròn non si lascia intimorire e caccia la Dicenta da casa propria. Finalmente Genoveva e Felipe possono fidanzarsi Dopo aver “sistemato” definitivamente Ursula (ma sarà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 14 marzo 2021) Una15: tra i protagonisti della puntata di domani, ci saranno… Una15avverteche potrebbe raccontare a tutti di Alfredo, ma lei non cede al ricattonuovamente, questa volta dicendole che potrebbe svelare a tutto il quartiere, che è stata lei a far uccidere il suo defunto marito, Alfredo Bryce. Tuttavia la Salmeròn non si lascia intimorire ela Dicenta da casa propria. Finalmentee Felipe possono fidanzarsi Dopo aver “sistemato” definitivamente(ma sarà ...

Advertising

valigiablu : Nel mondo una donna su tre subisce durante la sua vita violenza fisica o sessuale, commessa nella maggior parte dei… - thetrueshade : Vorrei che la mia vita fosse come il profilo di Varriale. Una realtà distorta in cui esistono solo le mie vittorie… - GoalItalia : Una vita al servizio della @OfficialASRoma ?????? Bruno Conti compie 66 anni ?? - Deputatipd : RT @AlessiaMorani: 'Non ho lasciato la mia vita precedente per venire qui a guidarvi a una sconfitta'. #ricominciamo #EnricoLetta #Assembl… - xSha97 : Ora faccio una room dove ci lamentiamo dei maschi etero di tinder e poi vi racconto i miei appuntamenti e quante vo… -