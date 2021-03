Una vita, anticipazioni 14 marzo: guerra tra Genoveva e Ursula (Di domenica 14 marzo 2021) Ursula e Genoveva saranno sempre più ai ferri corti a Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 14 marzo, rivelano che le due arriveranno a farsi una guerra senza esclusione di colpi. La Salmeron, infatti, cercherà di cacciare di casa la domestica, ma quest'ultima che non avrà nessuna intenzione di andarsene, vorrà costringerla a rispettare i patti. Nel frattempo, Camino molto emozionata andrà all'atelier di Maite per iniziare le lezioni di pittura. Intanto, Santiago risolleverà il morale di Marcia grazie alla prestidigitazione. Infine, Jacinto riuscirà a risolvere la disputa tra Marcelina, Felicia e Lolita. Una vita, spoiler 14 marzo: Jacinto risolve la disputa tra la moglie, Lolita e Felicia Marcelina da quando ha ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 marzo 2021)saranno sempre più ai ferri corti a Una. Lerelative alla puntata in onda oggi 14, rivelano che le due arriveranno a farsi unasenza esclusione di colpi. La Salmeron, infatti, cercherà di cacciare di casa la domestica, ma quest'ultima che non avrà nessuna intenzione di andarsene, vorrà costringerla a rispettare i patti. Nel frattempo, Camino molto emozionata andrà all'atelier di Maite per iniziare le lezioni di pittura. Intanto, Santiago risolleverà il morale di Marcia grazie alla prestidigitazione. Infine, Jacinto riuscirà a risolvere la disputa tra Marcelina, Felicia e Lolita. Una, spoiler 14: Jacinto risolve la disputa tra la moglie, Lolita e Felicia Marcelina da quando ha ...

