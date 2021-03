Una ricarica rapida da impazzire per OnePlus 9 Pro, fin dove si spingerà (Di domenica 14 marzo 2021) Per fare la conoscenza del OnePlus 9 Pro, così come del OnePlus 9, bisognerà attendere il prossimo 23 marzo, giorno designato per la loro presentazione. Le indiscrezioni continuano ad intensificarsi, soprattutto per quanto riguarda il modello premium. Come riportato dal portale ‘pricebaba.com‘, il OnePlus 9 Pro sarà dotato del supporto ad una ricarica rapida davvero sensazionale, capace di raggiungere una potenza di 50 Watt (un notevole passo in avanti rispetto al suo predecessore, la cui ricarica si ferma ad una ricarica rapida a 30 Watt). Naturalmente, una ricarica così veloce dovrà accompagnarsi ad un caricabatterie Warp Charge altrettanto potente, che il produttore cinese dovrebbe includere in confezione (a differenza di quanto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Per fare la conoscenza del9 Pro, così come del9, bisognerà attendere il prossimo 23 marzo, giorno designato per la loro presentazione. Le indiscrezioni continuano ad intensificarsi, soprattutto per quanto riguarda il modello premium. Come riportato dal portale ‘pricebaba.com‘, il9 Pro sarà dotato del supporto ad unadavvero sensazionale, capace di raggiungere una potenza di 50 Watt (un notevole passo in avanti rispetto al suo predecessore, la cuisi ferma ad unaa 30 Watt). Naturalmente, unacosì veloce dovrà accompagnarsi ad un caricabatterie Warp Charge altrettanto potente, che il produttore cinese dovrebbe includere in confezione (a differenza di quanto ...

Advertising

AlessandroPonz4 : Da supplente per il Ponz index: iX3 che si ricarica con la presa di casa in 36 ore, la Qashqai elettrica col motore… - forumelettrico : Opel Corsa-e riavvia ricarica AC in stand by dopo 30 secondi: se in un'ora ci va in stand by per una volta, vuole d… - DividendProfit : Enel X apre stazione ricarica ultrafast a Roma. Venturini: “Prima di una lunga serie” - Quelchepassa : Luki con lo zero a terra, Svezia e Francia con una ricarica e rispettivamente a 10' e a 30', siamo secondi e manca un poligono. #NMNM21 - ApeRegina68 : 5€ di ricarica omaggio per te se attivi una SIM Very Mobile con il mio codice amico AYB4EW39 su -